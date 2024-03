La chirurgia epatica pisana premiata a Seoul

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Si è recentemente concluso ail congresso mondiale della ISLS (International Society of Liver Surgeons), uno dei principali nell’ambito dellae del trapianto di fegato, focalizzato quest’anno sull’impiego dellamini-invasiva, laparoscopica o robotica in questo settore e l’Unità operativa die del trapianto di fegato dell’Aoup ha ottenuto ben tre riconoscimenti per le ricerche condotte nell’ambito della donazione a cuore fermo (DCD). I risultati sono stati presentati da Pier Giuseppe Vacca, medico specializzando ingenerale dell’Università di Verona, che sta trascorrendo il suo ultimo anno in Aoup per focalizzare la propria specializzazione nell’ambito del trapianto epatico, della...