La chiamata ai soccorsi e il volo in ospedale Morto nell’oliveto | si indaga sulla tragedia

(Di martedì 26 marzo 2024) Gambassi Terme, 26 marzo 2024 – La ferita profonda vicino al cuore, l’emorragia che non si ferma, la corsa disperata in elisoccorso all’di Careggi. La morte sopraggiunta poche ore dopo l’incidente. Si chiamava Claudio Rosi, classe 1965, originario di Firenze, l’uomo che ieri pomeriggio è rimasto vittima di un incidente sul lavoro nelle campagne di Gambassi Terme. Il 59enne stava lavorando in un oliveto, lungo la Sp4 Volterrana. Con una motosega stava potando delle piante quando improvvisamente l’attrezzo gli è sfuggito di mano ferendolo gravemente. In quel momento era da solo nel campo. Nonostante il profondo taglio, l’uomo è riuscito a chiamare i. La centrale del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e attivato subito l’elisoccorso. La vittima, a quanto riferito, durante le fasi di soccorso è rimasta sempre cosciente. In un primo ...