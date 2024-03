La cavallerizza Caroline March muore col suicidio assistito | “Non è l’esistenza che voglio”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 26 marzo 2024) La vita dell'amazzone ingleseè cambiata due anni fa, quando una caduta durante una gara le ha fatto perdere l'uso delle gambe. Domenica scorsa ha spiegato in una lunga lettera perché si è tolta vita col: "Il mio massimo rispetto per chiunque non solo si sia costruito una vita dopo un infortunio, ma ha anche prosperato. Mi tolgo il cappello davanti a voi, siete davvero una fonte di ispirazione, ma non sono io".