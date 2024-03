La Cassazione | se il volo è in ritardo e la compagnia non rimborsa si può andare al recupero crediti

(Di martedì 26 marzo 2024) I giudici della Corte dihanno riconosciuto piena legittimità alle agenzie che recuperanoche riguardano ritardi dei voli. La vicenda riguarda due milanesi che hanno ottenuto 1.200 euro per uninda Zanzibar a Malpensa che risale al febbraio 2016. A confrontarsi proprio l’agenzia die la. Il primo atto dà ragione a quest’ultima, l’Appello ribalta la sentenza. Alla fine. racconta il Corriere Milano, interviene il Palazzaccio: Il pagamento di un prezzo da parte del passeggero, dice la, ha «la mera funzione di facilitare l’esazione del credito, senza dubbio più agevole nell’ipotesi in cui il suo titolare sia un soggetto professionalmente predisposto alla riscossione». Oltre ai 1.200 ...

Aerei e voli in ritardo, la Cassazione: è legittimo rivolgersi alle agenzie di «recupero crediti» per ottenere il rimborso - Dopo 8 anni due milanesi risarciti con 1.200 euro. La compagnia aerea è stata condannata a pagare anche le spese legali, pari a 1.400 euro ...milano.corriere

Mig-31 russo contro due bombardieri Lancer B-1 Usa in volo vicino al confine: tensione sul Mare di Barents - Il Mig-31 russo che ha intercettato i due bombardieri americani in volo verso il confine russo nel Mare di Barents ha eseguito un’operazione che in gergo militare viene definita scramble.notizie.virgilio

Medico morto investito da un'auto a Roma vicino a Villa Borghese: 26enne al volante positivo all'alcoltest - Un medico specializzando di 37 anni è morto investito a Roma, all'uscita di Villa Borghese: fermato il 26enne che era al volante della Bmw, positivo all'alcoltest ...notizie.virgilio