La Camera nega le intercettazioni | Cosimo Ferri esce pulito dallo scandalo nomine | rischiava la radiazione | il Csm deve assolverlo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Lalescampa ogni conseguenza disciplinare per il mercato delleall’hotel Champagne. Il verdetto del Csm è arrivato martedì: il magistrato ex sottosegretario alla Giustizia, già leader della corrente conservatrice di Magistratura indipendente, è stato assolto dalle accuse di violazione dei “doveri di correttezza ed equilibrio”, di “comportamento gravemente scorretto” e di “uso strumentale della propria qualità e posizione (…) diretto a condizionare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste”. L’episodio è quello che fece deflagrare lo: la notte del 9 maggio 2019,, allora deputato Pd in carica, fu ascoltato dal trojan installato nel cellulare di Luca ...