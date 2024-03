La ‘belva’ Fagnani torna a graffiare | «Emma Marrone continua a dire di no | non so perché Nessuna diffida da Chiara Ferragni per Fedez»

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 26 marzo 2024) Francesca- Belve (US Rai) La “belva” Francescasu Rai 2 con il programma di interviste in cui, ci tiene a precisare, “il tono delle mie domande è ironico non cattivo”. Eppure, c’è chievidentemente a temerla, al punto da rifiutare puntualmente la sua chiamata. “Chia dirle di no?”. “, non so“ risponde la conduttrice al Corriere. Di solito, in questi casi, sono i politici quelli più restii, ma a quanto pare la cantante non ha alcuna intenzione di “mostrarsi” a Belve. Lo farà, invece, chi oggi ha decisamente molto più da perdere:. Tra i prossimi intervistati – come anticipato da DavideMaggio.it – ci sarà proprio il rapper, uno dei personaggi di fatto più chiacchierati ...