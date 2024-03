La badante muore | donna di 100 anni resta a letto col cadavere nella stanza

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 26 marzo 2024) Una storia agghiacciante arriva da Uscio, in provincia di Genova. La70enneimprovvisamente per un malorecasa dove sta assistendo una anziana. Ladi 100è rimasta per un giorno intero immobilizzata asenza assistenza, con ilaccanto. Cosa è successo in quella casa La scoperta deldellaè avvenuta lunedì sera. A far scattare l’allarme è stata una parente della centenaria, visto che non riusciva più a mettersi in contatto con la. Sul luogo della tragedia sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri, il personale del 118 e quello della croce rossa di Gattorna. L’anziana, trovata in evidente stato di shock, è stata ...