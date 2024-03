Kvaratskhelia si è fatto male all’inguine | altri guai per il Napoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 26 marzo 2024)si è stiratoper il. L’ala delsi è infortunato ai supplementari nel corso dello spareggio tra Georgia e Grecia per gli Europei. È uscito al minuto 109. Presumibilmente si tratta di stiramento. Difficilmente giocherà sabato contro l’Atalanta e non sappiamo quali saranno i tempi di recupero. Ai supplementari Il match tra Georgia e Grecia termina 0-0 nei minuti regolamentari. Saranno i supplementari a decidere chi accederà agli Europei 2024 di Germania. Paura nel primo tempo per un fallo subito da; l’attaccante delaveva accusato un colpo al volto, ma con l’aiuto dello staff medico è riuscito a riprendersi e a continuare la gara. Al termine dei primi 45 ...