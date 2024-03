Kuleba fa marcia indietro e apre alle truppe Nato in Ucraina | “Possibile” Cremlino | “Per ora nessuna ritorsione su Kiev per l’attentato”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) È passata meno di una settimana dparole con le quali il ministro degli esteri ucraino, Dmytro, contribuiva ad abbassare la tensione provocata dparole del presidente francese Emmanuel Macron con le quali si ipotizzava un intervento dieuropee in. “Macron intendeva solo dire che c’è l’ipotesi di addestrare soldati ucraini direttamente ine non fuori come sta avvenendo ora”, aveva detto. Ma dopo sei giorni stravolge la sua posizione riattualizzando un’eventualità che potrebbe scatenare una guerra mondiale: sebbene l’non abbia mai chiesto “da combattimento europee sul terreno”, i leader dell’Ue devono abituarsi all’idea che questo “giorno potrebbe arrivare”, ha dichiarato. “Sono perfettamente ...