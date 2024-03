Kiev | colpita nave anfibia russa Kostyantyn Olshansky

(Di martedì 26 marzo 2024) La Marina ucraina ha reso noto di aver messo fuori combattimento con un missile Neptune la grandeda sbarco, che la Federazioneaveva sottratto anel 2014. Lo riferiscono i media nazionali. Il portavoce della Marina Dmytro Pletenchuk ha dichiarato che "oltre a due grandi navi anfibie - la Yamal e l'Azov e lada ricognizione Ivan Khurs - anche laè stata danneggiata". "Non abbiamo avuto scelta. Abbiamo usato un Neptune e il danno è stato inflitto", ha detto Pletenchuk.

È stata una mattina di paura e bombardamenti a Kiev , bersaglio di decine di droni e missili lanciati dai Russi e diretti nel centro della capitale dell'Ucraina. In questo filmato si sentono le ... (panorama)

Le notizie di oggi sulla strage di Mosca e sulla guerra in Ucraina, in diretta . Zelensky: «Putin creatura malata e cinica» . Un cittadino russo pro- Kiev si è fatto esplodere durante l’ arresto (corriere)

La propaganda russa colpisce l'Italia, social invasi dai bot - Ci sono quelli che ci credono davvero, e sono una piccola minoranza. Ci sono quelli che lo fanno smaccatamente per soldi o per interesse personale. Non mancano quelli che ci tengono a fare i bastian… ...informazione

Raid Israele colpisce edificio a Rafah: 18 morti fra cui 9 bambini - Le immagini delle macerie dopo l'attaccoRafah, 26 mar. (askanews) - In queste immagini le macerie di quanto resta dell'edificio residenziale colpito da un raid israeliano a Rafah, nel sud ...ilgazzettino

Kiev: «colpita nave russa Kostyantyn Olshansky». Attentato a Mosca, Cremlino: «Reazione sull'Ucraina È prematuro» - La Corte Basmanny di Mosca ha emesso un ordine d'arresto con l'accusa di terrorismo nei confronti del capo dei servizi segreti ucraini (Sbu), Vasily Malyuk, ma il provvedimento non è legato ...ilmessaggero