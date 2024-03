Kaze | “Da piccola mi dicevano 'però sei bella per essere una nera'” Dal Burundi a Terracina

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di martedì 26 marzo 2024) “La mia vita non è stata facile. Ho dovuto affrontare un trasloco dall’altra parte del mondo, perché sono cresciuta in(da madre dele padre napoletano) e mi sono trasferita a 11 anni in Italia, a, ed è difficile passare in due mondi così diversi. Crescendo ho visto i segni che questa cosa ha lasciato dentro di me. Per esempio ho sentito sempre l’esigenza di appartenere a qualcosa: a scuola volevoamica di tutti, volevo assomigliare alle compagne italiane, mi lisciavo i capelli in tutti i modi per averli come loro e poi ho dovuto riprendermi questa caratteristica riccia. Insomma ho perso me stessa e mi sono dovuta ricostruire”. Paola GioiaFormisano, in arte, interpreta la centralinista Sofia nella serie di Sky “Call my agent” disponibile dal ...