Kate Middleton | le conseguenze del video | cosa sta succedendo negli ospedali inglesi

(Di martedì 26 marzo 2024) Un, e una confessione, che hanno toccato il mondo intero e impressionato per coraggio. Si parla ancora di, di come ha rivelato di avere un cancro, un'uscita allo scoperto, quella della principessa 42enne, necessaria per fermare l'ondata di illazioni e fake-news che non le davano tregua dall'operazione all'addome dello scorso gennaio., dunque, ha rivelato di essere alle prese con un cancro di natura imprecisata e di essere sotto chemioterapia. E l'annuncio ha avuto degli effetti importanti, e positivi, nel Regno Unito, nel dettaglio per quel che riguarda la prevenzione: si registra infatti un'impennata dei controlli contro il cancro. La notizia viene confermata da alcun responsabili del servizio sanitario nazionale britannico, il Nhs, ripresi dai tabloid della stampa popolare, come il Daily ...