Kate e l’annuncio sul cancro | il video non frena i complottisti

(Di martedì 26 marzo 2024) Pubblicato il 26 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Ilnel qualeMiddleton rivela di avere un tumore non ha zittito i. Se diversi utenti sul web si sono scusati per quanto scritto su di lei prima di sapere della malattia, le teorie del complotto non si sono affatto spente, scrive il Guardian. Anzi c'è stata un'impennata dell'hashtag #gate che ieri ha raggiunto un picco di 400 menzioni, più delle 373 del precedente weekend, riferisce BrandMentions, compagnia che monitora i social. Il tema va forte su X, ma anche Instagram e Tik Tok. Ed è proprio su Tik Tok che è stato postato un, visualizzato 200mila vole nella sola giornata di ieri, in cui si afferma che l'annuncio della futura regina britannica potrebbe essere stato manipolato, magari con l'aiuto dell'intelligenza ...

