Una prima scelta per la difesa. Giovane, di talento e polivalente, tutto quello che cerca Cristiano Giuntoli e che serve alla Juventus . E'... (calciomercato)

Juventus su Calafiori, il Bologna studia il sostituto - La Juventus tenta Riccardo Calafiori. Il difensore classe 2002 è diventato uno dei punti fermi del Bologna di Thiago Motta,. Arrivato in rossoblu per 4 milioni.calciomercato

Giuntoli ha la carta giusta: Miretti per sbloccare Koopmeiners o Ferguson - Fabio Miretti la prossima estate potrebbe lasciare la Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni di Calciomercato.it, il canterano bianconero infatti rappresenta per Giuntoli un jolly da giocarsi in..tuttojuve

Juve, Ferguson e Koopmeiners: il mercato di Giuntoli. Parla il papà di Chiesa: “Federico Rispetto i ruoli" - Il direttore tecnico preme per due innesti in mediana, Rabiot e McKennie da valutare: Huijsen pedina di scambio ...msn