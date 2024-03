Era arrivato a Torino portando entusiasmo, innovazione. Un nuovo modo di vedere il calcio che la Serie A femminile ancora non conosceva. Al... (calciomercato)

Juventus, retroscena su Goretzka: due osservatori contro la Lazio - La Juventus, secondo quanto riportato da Kicker, ha osservato – durante la sfida contro la Lazio - attraverso il lavoro di due scout, Leon Goretzka, centrocampista.calciomercato

Juventus, Vlahovic fa sorridere Allegri: il punto in vista della Coppa Italia - Buone notizie per Massimiliano Allegri, nulla di grave per Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo ha saltato gli impegni con la sua nazionale a causa di un problema di dorsalgia ...lalaziosiamonoi

De Maggio: “ADL mentre parlava con Tudor è andato in bagno e ha chiuso con Mazzarri” - Walter De Maggio, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss nel corso di Radio Goal svelando un retroscena sull'arrivo di Mazzarri al Napoli ...tuttonapoli