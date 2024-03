Juventus | Djalo non ha mai giocato | il piano per dargli spazio

(Di martedì 26 marzo 2024) Più che in salita, l’avventura di Tiago Djalò allaè iniziata come fosse una scalata infinita. Senza mai...

La Juventus riflette sul futuro di Tiago Djaló - Il difensore portoghese, da gennaio in bianconero, potrebbe giocare in prestito la prima parte della prossima stagione.sportal

Neanche un minuto giocato, la Juve lo manda in prestito - La Juventus pensa a una cessione in prestito, il giocatore non ha trovato spazio nemmeno per un minuto: il piano ...calciomercato

Svolta per Koopmeiners alla Juventus: la carta per convincere l’Atalanta - Il primo nome sulla lista di Cristiano Giuntoli per rinforzare la Juventus in vista della prossima stagione è Teun Koopmeiners.tag24