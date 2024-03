Juve Ferguson | i bianconeri fanno sul serio per lo scozzese

(Di martedì 26 marzo 2024) Lafa sulper Lewis, centrocampista del Bologna, ma per loi rossoblù nonsconti Nuovi contatti tra lae l’entourage di. Secondo quanto riportato da Tuttosport, in Italia isono gli unici realmente sul centrocampista del Bologna. Solo, riferisce il quotidiano torinese: il club bianconero sembra intenzionato a fare sul

Secondo un’indiscrezione di mercato, il Napoli avrebbe superato la Juventus nell’offerta per Lewis Ferguson , centrocampista del Bologna visto come possibile erede di Zielinski. CALCIOMERCATO ... (napolipiu)

Leggo Milano - Porte aperte alla Juve, Di Gregorio in pole - Su Leggo edizione Milano, tocca a Szczesny, atteso da due partite complesse. La finale degli spareggi di questa sera con la sua Polonia in casa del Galles: chi vince vola a Euro ...tuttojuve

Juve, Ferguson resta nel mirino: nuovi contatti con gli agenti - La Juve si prepara a un'estate ricca di emozioni. I bianconeri dovranno infatti potenziare molto la squadra a partire dal centrocampo, il reparto più in difficoltà in questa stagione. A prescindere da ...juvenews.eu

Zubimendi Juve, mossa per il centrocampista! Cifre e dettagli - Zubimendi Juve, mossa per il centrocampista! Cifre e dettagli, tutti gli aggiornamenti di mercato Non solo Koopmeiners per il centrocampo... Calciomercato Juve11 minuti fa Ferguson Juve, bianconeri in ...juventusnews24