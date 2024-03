Julian Assange | prosegue la caccia | ma Londra si vergogna e fa una pausa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024)laall’uomo mentre arriva una significativa vittoria nella lunga marcia per la libertà di. La Corte diha dato il via libera all’istanza della difesa del giornalista australiano e cofondatore di WikiLeaks – respinta in primo grado – per un ulteriore, ultimo, appello di fronte alla giustizia britannica contro la consegna alle autorità statunitensi che lo aspettano con il ghigno assatanato della peggiore faccia del potere, quella che stritola chi lo contraddice.e tutto il movimento mondiale che lo sostiene continuano una battaglia di libertà e democrazia contro l’indecente vendetta messa in atto dagli Stati Uniti dopo la rivelazione dei documenti riservati del Pentagono e del Dipartimento di Stato contenenti le prove ...