Julian Assange | la corte del Regno Unito prende tempo sull’estradizione | i timori dei giudici sul trattamento negli Usa

(Di martedì 26 marzo 2024) L’Altainglese dà speranza a. Ibritannici hanno dato parere positivo al nuovo appello del fondatore di WikiLeaks contro l’estradizioneStati Uniti, accogliendo in parte le sue richieste.Usa il giornalista australiano rischia fino a 175 anni di carcere perché accusato della diffusione di oltre 700mila documenti classificati, ma anche di favoreggiamento e cospirazione con l’informatore Chelsea Manning che glieli aveva consegnati. Idelavevano prima negato la consegna alle autorità statunitense nel 2021 per poi ribaltare la decisione nel 2022. In un primo, l’Altaaveva detto no agli Stati Uniti per un possibile pericolo di ...

