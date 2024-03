Juan Jesus reagisce all’assoluzione di Acerbi | cambia l’immagine del profilo | messaggio fortissimo

Lo scrittore napoletano si è lasciato andare a uno sfogo via social dopo che la Procura sportiva ha assolto Acerbi per il presunto insulto razzista a Juan Jesus durante Inter-Napoli.Continua a ... (fanpage)

Acerbi assolto . Il giudice sportivo di Serie A ha deciso di non applicare sanzioni nei confronti del difensore dell'Inter Francesco Acerbi perché "non si raggiunge nella fattispecie il livello ... (firenzepost)

Juan Jesus non se l’è inventato ma non si può condannare senza prove La gran parte di noi, se non tutti, è convinta che Acerbi abbia pronunciato le frasi incriminate. E che Juan Jesus abbia detto la ... (ilnapolista)