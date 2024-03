Juan Jesus non se l’è inventato ma non si può condannare senza prove

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 26 marzo 2024) La gran parte di noi, se non tutti, è convinta che Acerbi abbia pronunciato le frasi incriminate. E cheabbia detto la verità. Solo un pazzo avrebbel’episodio. E il brasiliano non è pazzo. Anzi è persona fine e intelligente, come mi risulta personalmente. Detto questo la sentenza è (tristemente) giusta. Perché non vi sonodel fatto. E accettare il principio chesi possauna persona è cosa grave. Non può infatti passare la tesi che sulla base della sola accusa da parte di una persona si emetta una sentenza di condanna. Sarebbe un precedente pericoloso. Insomma in dubio pro reo. Come dal Digesto giustinianeo:, in mancanza della certezza di colpevolezza assolvere un colpevole che rischiare di...