Juan Jesus | Manfredi | «Molto sorpreso dalla sentenza | il giocatore non si è inventato gli insulti» VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 26 marzo 2024): «, ilnon si ègli» Caso- Acerbi Ladel giudice sportivo che assolve Francesco Acerbi dai presuntirazzisti nei confronti del difensore del Napoli non convince il sindaco di Napoli Gaetano. Il primo cittadino ne ha parlato ospite a “La Notizia in Comune”, il talk informativo prodotto da Max Adv in onda giovedì 28 marzo alle ore 18 su Canale8 condotto da Matilde Andolfo. «Una decisione che mi ha. La reazione diin campo, ...