Juan Jesus | il Napoli | non parteciperemo più a iniziative di facciata delle istituzioni contro il razzismo

(Di martedì 26 marzo 2024) In seguito a quanto successo con Francesco Acerbi, assolto dalle accuse diai danni di, ilha stilato un comunicato. Ilsi schiera conIl signor Acerbi non è stato sanzionato. A questo punto il colpevole dovrebbe, per la “giustizia” sportiva, essere, che avrebbe accusato un collega ingiustamente. Non è ragionevole pensare che abbia capito male. Il principio di maggiore probabilità di un evento, ampiamente visibile dalla dinamica dei fatti e dalle sue scuse in campo, che nella giustizia sportiva è preso in considerazione, scompare in questa sentenza. Restiamo basiti. Inoltre, se quanto accaduto in campo, lo dice la sentenza, “è sicuramente compatibile con l’espressione di offese ...