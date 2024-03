Juan Jesus cambia foto su Instagram | il pugno chiuso del black power

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 26 marzo 2024) Il difensore del Napolihato ladel suo profilodopo il verdetto su Francesco Acerbi. Il brasiliano ha inserito ildel, pubblicato anche dal Napoli per annunciare il comunicato sulla sentenza del Giudice sportivo; il difensore nerazzurro, infatti, è stato assolto da ogni accusa di razzismo nei confronti didurante il match tra Inter e Napoli di domenica 17 marzo. Il comunicato del Napoli suLa società ha pubblicato il seguente comunicato: Il signor Acerbi non è stato sanzionato. A questo punto il colpevole dovrebbe, per la “giustizia” sportiva, essere...