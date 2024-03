Juan Jesus-Acerbi | il comunicato del Napoli | «Non aderiremo più a iniziative contro il razzismo»

Se Acerbi è innocente, allora Juan Jesus lo ha calunniato - Subito dopo l'episodio Juan Jesus, il calciatore a questo punto per legge solo “sedicente” offeso, si rivolge all'arbitro per chiedere soddisfazione mentre Acerbi si avvicina e non tanto l'incerto ...editorialedomani

Presunte frasi razziste contro Juan Jesus, niente squalifica per Acerbi per mancanza di prove - È arrivata la tanto attesa sentenza del Giudice Sportivo in merito al caso delle presunte frasi a sfondo razzista rivolte dal difensore dell’Inter alla volta del giocatore del Napoli Juan Jesus. Il ...ecovicentino

Il Napoli replica all'assoluzione di Acerbi: «Basiti. Quindi per la 'giustizia' sportiva il colpevole è Juan Jesus» - Il Napoli ha deciso di non rimanere in silenzio dopo l’assoluzione di Acerbi da parte del Giudice Sportivo. La società azzurra ha espresso tutto il suo disappunto per la decisione e ...ilmessaggero