Johnny Depp sarà nel sequel di Beetlejuice 2?

(Di martedì 26 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie La speculazione su una potenziale apparizione diin2 ha fatto discutere gli appassionati su Internet, ma esistono fondamenti solidi dietro a queste teorie?in2: Una Speculazione Non Sostenuta Il leggendario regista Tim Burton e l’attorehanno collaborato in numerosi progetti cinematografici, tra cui Sweeney Todd: Il diabolico barbiere di Fleet Street e il cult Edward mani di forbice. Tuttavia, le recenti vicende personali dilo hanno reso una figura controversa a Hollywood. Nonostante le speculazioni online su un possibile coinvolgimento dinel ...

Johnny Depp scivola di nuovo in mezzo alle polemiche. A scatenarle il podcast Powerful Truth Angels attraverso il quale L’attrice Lola Glaudini lo ha accusa to di averla, di fatto, maltrattata sul ... (ilfattoquotidiano)

Ancora accuse contro Johnny Depp ma stavolta non si parla di tribunale. Al centro della vicenda c’è l’attrice Lola Glaudini che, impegnata in un podcast dal titolo Powerful Truth Angels, si è ... (dilei)

Dopo 23 anni ricorda quando Johnny Depp le puntò il dito in faccia offendendola. Le vie per salire alla ribalta mediatica da mezzi sconosciuti sono infinite. Ad aggiornare l’archivio in questione ci ... (ilfattoquotidiano)

Porte girevoli, ombelichi e ricci di mare: 10 strane fobie delle star - Dal terrore di Johnny Depp per i clown alla fobia degli specchi d’acqua di Winona Ryder, passando dal disgusto per le farfalle di Nicole Kidman fino alla repulsione per i chewing gum di Oprah. Le paur ...vanityfair

I film LGBTQIA+ della settimana 25/31 marzo tra tv generalista e streaming - Adattamento cinematografico del romanzo Non so chi sei, ma io sono qui (Simon vs. the Homo Sapiens Agenda) di Becky Albertalli, Tuo, Simon di Greg Berlanti è presto diventato un piccolo cult LGBT, ...gay

Johnny Depp accusato di aver maltrattato Lola Glaudini sul set di «Blow». Ma lui nega tutto - In una puntata del podcast “Powerful Truth Angels” del 30 gennaio scorso l’attrice aveva raccontato di essere stata insultata dalla star durante le riprese.Quando le dichiarazioni sono diventate di do ...corriere