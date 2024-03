Joe Barone | il funerale a Brooklyn La Fiorentina lo segue dal Viola Park

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Firenze, 26 marzo 2024 - E' iniziato da pochi minuti, a, ildi Joenella chiesa di St. Stephen, piena per l'occasione. Negli Stati Uniti è iniziato alle 10 del mattino. Al termine della cerimonia la salma del direttore generale dellasarà tumulata nel cimitero di Green-Wood, non lontano dalla chiesa dove si sta celebrando il. Aera arrivato all'età di otto anni e adesso riposerà per sempre in quello stesso quartiere. CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO La cerimonia funebre è possibile seguirla anche in streaming e in questi minuti è proiettata anche al, dove è seguita da dipendenti e calciatori della prima squadra. In questi minuti, e fino al termine della ...