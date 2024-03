(Di martedì 26 marzo 2024)(Ancona), 26 marzo 2024 – Lal’dialmonsignor Gerardo. Ieri, il dirigente del commissariato vice questore Paolo Arena, nell’ambito dell’iniziativa del dipartimento, ha proceduto alladi un’ampolla contenente l’dinelle mani deldella diocesina. L’, proviene dagli alberi d’ulivo piantati nel giardino della memoria dedicato alle vittime di mafia, sorto dove furono trovati i resti della Quarto Savona 15, la Fiat Croma utilizzata per la scorta al giudice Giovanni Falcone e nella quale trovarono la morte, il 23 maggio 1992, i poliziotti Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. ...

Jesi (Ancona), 24 gennaio 2024 – stazione ferroviaria setacciata dalla polizia : trovata droga nei bagni e, all’esterno in una zona indicata dai residenti come luogo di adescamento una donna rumena ... (ilrestodelcarlino)

Jesi, la polizia consegna l'olio di Capaci al vescovo Rocconi - Il vicequestore Paolo Arena ha donato l'mpolla con l’olio proviene dagli alberi d’ulivo piantati nel giardino della memoria dedicato alle vittime di mafia, sorto dove furono trovati i resti della Quar ...ilrestodelcarlino

Lotta ai furbetti dell’acceleratore: stangate in arrivo col velox mobile a Jesi - Jesi Un nuovo velox, per l’esattezza un “misuratore elettronico di velocità mobile”, a disposizione delle pattuglie della polizia locale per contrastare, soprattutto ...corriereadriatico

Jesi, commercio: “Patto” tra polizia e operatori economici - Jesi- Larga partecipazione e spirito di piena collaborazione all’incontro promosso dall’Amministrazione comunale con la polizia locale, le associazioni di categoria ...radiogold.tv