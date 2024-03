Jannik Sinner in sedia a rotelle La sfida al grande campione Hewett

(Di martedì 26 marzo 2024) Miami,su una: lacontro, leggenda del tennis in carrozzina. Ilaltoatesinoto a tennis da Alfie, leggenda della racchetta in carrozzina.Leggi anche: L’ex calciatore Marco Muller si getta sotto un treno: era latitante da 36 anni Lasullaha vinto otto Grandi Slam. L’altoatesino ha voluto provare a scambiare qualche palla con lui per comprendere il grado di difficoltà e la fatica di questa specifica pratica sportiva.è a Miami, casa di, perché impegnato negli Atp, dove sta preparando lo scontro contro ...

Nella sua giornata di riposo, all’indomani della vittoria in rimonta sull’olandese Tallon Griekspoor e alla vigilia dell’ottavo di finale contro l’australiano Christopher O’Connell, Jannik Sinner ha ... (oasport)

Cosa rende Jannik Sinner un’icona? In molti diranno i suoi successi sul campo, ovviamente. Dal trionfo alla Coppa Davis fino all’ultimo sul campo degli Australian Open, il tennista italiano ha ... (gqitalia)

Un campione in campo e fuori. Un ragazzo semplice focalizzato, soltanto, sul suo lavoro. Questo è Jannik Sinner , Tennis ta che sta scrivendo pagine storiche della nostra racchetta. Dopo aver vinto la ... (metropolitanmagazine)

Sinner, chi è e cosa fa la bellissima fidanzata: pazzo di lei - Sveliamo alcuni dettagli della vita privata di Jannik Sinner, partendo dalla fidanzata. Lei è bellissima e non poteva che esserne pazzo ...sfilate

Jannik Sinner cambia sport: allenamento in sedia a rotelle con la leggenda paralimpica Alfie Hewett - Su questo punto di vista Jannik Sinner è probabilmente un fuoriclasse come dimostrato a Miami dove, in occasione del giorno di riposo, ha deciso di allenarsi con Alfie Hewett, leggenda del wheelchair ...sportmediaset.mediaset

Il ritorno del Magnifico ‘diamante’ Musetti. E domani, sfida con Alcaraz.. - Non ne azzeccava mezza ormai da mesi. Però il talento è come i diamanti, per sempre, e prima o poi i depositari trovano sempre il modo di tirarlo a lucido. Lorenzo Musetti, nell'epoca di Sinner, Berre ...ticinonotizie