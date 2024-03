Jacobelli | «Due dell’Inter tra i migliori dell’Italia! Strada giusta»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 26 marzo 2024) L’Inter è discretamente protagonista anche nell’Italia di Spalletti con il blocco nerazzurro che ha ben figurato anche nell’amichevole contro l’Ecuador.si focalizza proprio su tre calciatori, dei quali due interisti: di seguito il suo intervento a Sky Sport– L’Inter di Simone Inzaghi, in particolare il blocco italiano, fa bella figura anche in Nazionale dove Luciano Spalletti può beneficiare di automatismi ormai rodati. Secondo Xavier, due interisti sono stati tra i: «Non è un caso che Pellegrini, Barella e Dimarco siano stati tra iperché riflettono l’annata che stanno vivendo, soprattutto Pellegrini rivitalizzato dalla cura De Rossi. Così come Barella ha siglato un gol splendido. Credo che la...