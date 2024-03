Italia Under 21 | pari che sa di beffa Due dell’Inter in campo

(Di martedì 26 marzo 2024) Un pareggio che sa diquello dell’21 contro ietà della Turchia, che trovano il gol dell’1-1 finale soltanto in pieno recupero. Tra gli azzurrini, ini due giocatori di proprietà Gaetano Oristanio e Mattia Zanotti.– Una vera e propriaquella subita dall’21, che fino al 91? tiene ben saldo il punteggio sull’1-0 con gol di Ghilardi (su assist dell’ex nerazzurro Gnonto), per poi subire il gol dell’1-1 finale proprio nel recupero, dopo che la stessa Turchia aveva anche sbagliato un rigore nel primo tempo. Inper gli azzurrini i due giocatoriMattia Zanotti (88?) e Gaetano Oristanio, entrato al minuto 78. Inter-News - Ultime notizie e ...

20.10 L'Italia non sfrutta l'occasione per allungare sull'Irlanda. Bene l'avvio degli azzurrini. Colpo di testa ravvicinato di Calafiori respinto d'istinto da Alemdar,tocco di Fabbian a lato da ... (televideo.rai)

Le Pagelle di Italia-Turchia 1-1, con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per le qualificazioni agli Europei Under 21 2025 . Al Paolo Mazza di Ferrara non una gran prestazione ... (sportface)

Italia Under 21, Spalletti prende appunti: la battuta di Nela in diretta - Siparietto in diretta tv nel corso della sfida di Ferrara contro la Turchia: l'opinionista Rai ha parlato del ct azzurro ...corrieredellosport

Italia Under 21, paura per Pirola: portato in ospedale per una tac - Preoccupazione per il capitano degli azzurri che ha subito un colpo alla testa a metà primo tempo contro la Turchia ...corrieredellosport