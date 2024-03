Italia in corsa verso la Luna | modulo abitativo e reattore nucleare al centro di LarioSpace 2024

(Di martedì 26 marzo 2024) L’si prepara alla grande gara internazionale per il ritorno sulla. Enti, laboratori di ricerca e industrie del nostro Paese stanno lavorando alla costruzione di unsullae lo sviluppo di un piccoloper fornire energia elettrica ai futuri insediamenti umani. Se ne parlerà a ’’, seconda edizione dell’evento internazionale sulle innovazioni e le tecnologiene nel settore della New Space Economy, che si svolgerà nei giorni 23 e 24 aprile presso ilspaziale di Gera Lario, vicino al lago di Como.

pale eoliche enormi. campi disseminati di pannelli solari. Progetti in divenire e proteste. È la guerra del vento e del sole. Quella che si è innescata di pari passo alla necessità di convertirsi ... (today)

L’Italia ha sconfitto la Danimarca con il punteggio di 7-4 e ha staccato il biglietto per le semifinali dei Mondiali 2024 di curling femminile. La nostra Nazionale si è imposta di forza nel ... (oasport)

La riforma fiscale va di corsa - L'impatto della riforma fiscale su imprese e famiglie è il tema discusso nel corso del Cnpr forum «Riforma fiscale: lavori in corso per un fisco efficiente e sostenibile» promosso dalla Cassa di previ ...italiaoggi

INTERNAZIONALI D'Italia SERIES RINNOVA LA PARTNERSHIP CON CICLO PROMO COMPONENTS - Il distributore di prestigiosi marchi del settore ciclismo anche quest’anno è al fianco del più importante circuito di Cross Country Italiano ...tuttobiciweb

L'Italia sogna sei squadre in Champions League: ecco come potrebbe accadere - L'Italia può ambire alla qualificazione di ben sei squadre alla prossima Champions League. Tutto dipenderà dal ranking, quindi dal cammino delle formazioni impegnate in Europa League ( Milan, Roma e ...corrieredellosport