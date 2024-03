Italia-Finlandia Under 17 oggi in tv | canale | orario e streaming fase élite Europei U17 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 26 marzo 2024) Alle 12:00 di, martedì 26 marzo, l’17 sfiderà laal Myyrmäki Stadium di Vantaa in occasione dell’ultima giornata del gruppo 3 delladeglidi categoria. Gli azzurrini di Massimiliano Favo hanno due risultati su tre a disposizione per assicurarsi il pass per lafinale di Cipro, dopo aver battuto all’esordio l’Olanda (2-0) e successivamente il Belgio (5-3). Accedono allafinale dell’Europeo, infatti, le prime classificate degli otto gironi dellapiù le sette migliori seconde per un totale di 15 squadre, che andranno ad aggiungersi a Cipro, nazione ospitante del torneo in programma dal 20 maggio al 5 giugno. L’vuole ...