Italia corsa a Euro 2024 i 23 convocati di Spalletti

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 26 marzo 2024) L’si prepara a difendere il titolo di Campione d’pa. Manca sempre meno a giugno e all’inizio di, anche la tournée negli Stati Uniti è andata in archivio e c’è grande curiosità per scoprire quali saranno le scelte definitive del ct Luciano. Tre anni dopo il successo di Wembley contro i padroni di casa dell’Inghilterra, gli Azzurri voleranno in Germania epotrà contare su 23 giocatori per provare a conquistare il primo titolo alla guida della Nazionale.in 23 e non in 26, tre soluzioni in meno rispetto a2020. La UEFA infatti ha deciso di tornare alle regole canoniche, abbandonato la deroga concessa nel 2021 per la difficile situazione Covid che tormentava l’pa e ...