Ita-Lufthansa | i no europei che uccidono l' impresa

(Di martedì 26 marzo 2024)

La Commissione Europea prova a sabotare il piano di volo che porta all’ingresso di Lufthansa in Ita Airways con una quota del 41 percento. A giudizio di Bruxelles, infatti, la nascita del nuovo big ... (nicolaporro)

Nello «statement of objections» l’Antitrust Ue elenca tutti i collegamenti (39) dove le due compagnie devono ridurre la presenza o uscire. Ci sono anche le rotte tra il Sud del Paese e gli Usa. ... (corriere)

La Commissione europea continua a nutrire dubbi sull’acquisizione della compagnia aerea Ita Airways da parte di Lufthansa, per questo ha deciso di avvertire il ministero dell’Economia e delle ... (ildifforme)

La Commissione rinvia ancora la vendita di Ita a Lufthansa, timori fondati su concorrenza e prezzi - La vendita di Ita a Lufthansa resta in stand-by. La Commissione europea continua a vedere grigio su concorrenza e prezzi in alcune tratte.investireoggi

Vestager non molla: per Lufthansa la piccola Ita si allontana - La Commissione europea ha informato Deutsche Lufthansa AG e il Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze del suo parere preliminare secondo cui la loro proposta di acquisizione del controllo co ...informazione