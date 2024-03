(Di martedì 26 marzo 2024) Cresce lain Italia. Secondo i datiriferiti all'anno 2023 ci5,7di persone in, tra cui 1,3di minori. Nel 2023, le famiglie in...

Il 25 marzo l'Istat (in “Statistiche today”) ha messo a disposizione – seppur in via provvisoria e come prima anticipazione – un breve resoconto de... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per ... (ilfoglio)

Istat, gli italiani schiacciati dall'inflazione: 5,7 milioni sono in povertà assoluta - Cresce la povertà in Italia. Secondo i dati Istat riferiti all'anno 2023 ci sono 5,7 milioni di persone in povertà assoluta, tra cui 1,3 milioni di minori. Nel 2023, le famiglie ...leggo

Istat, in Italia è record di bambini in povertà assoluta. Save The Children: «È un'emergenza» - Una quota di 2 milioni e 300mila circa per un totale di quasi 6 milioni di persone. Una condizione che tende a peggiorare di anno in anno, soprattutto al Nord (storicamente più ricco), dove sono aumen ...informazione

Povertà assoluta, è record: Mezzogiorno in affanno, l'inflazione frena la spesa - La ripresa c'è, le performance di alcuni settori sono superiori a quelle del Nord, l'allineamento in termini di Pil alla media nazionale in qualche modo tiene. Ma il Mezzogiorno ...ilmattino