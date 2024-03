Israele e il gelo con gli Usa | è scontro interno Netanyahu-Gantz

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 26 marzo 2024) (Adnkronos) – La cancellazione della missione israeliana a Washington dopo l'approvazione all'Onu della mozione per il cessate il fuoco a Gaza, porta a un nuovoaperto fra il primo ministro Benyamine il suo rivale politico Benny, ministro del gabinetto di guerra. Non solo la missione doveva partire per Washington ma, dopo l'astensione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Fedez il 2 aprile a ‘Belve’ per ‘dire ciò che serve’ Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, a 40 anni dalla scomparsa al via Commissione d’inchiesta Meteo, weekend misto: pioggia domani, poi la spallata della primavera Elezioni Russia 2024, Putin vuole il plebiscito: “I patrioti votano” Mar Rosso, ancora un attacco: nave mercantile colpita da ...