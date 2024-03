Irreperibile dopo una condanna per violenza sessuale | trovato e arrestato a Napoli

Pare si sia reso irreperibile il parroco di Rivisondoli (L'Aquila) che nella notte di domenica 10 marzo è rimasto coinvolto in un incidente stradale ed è risulta to positivo alla cocaina dopo essersi ... (fanpage)

Era fuggito dai domiciliari dopo una tentata rapina: arrestato a Mezzocorona - Un 33enne di origini bresciane è stato rintracciato dopo settimane di indagini dalla Squadra Mobile. Era stato coinvolto in un tentativo di rapina lo scorso dicembre a Villazzano ...rainews

Roma, condannato in via definitiva dopo 23 anni dai fatti l’ultimo dei killer del giocattolaio Sergio Buccolini - Condannato in via definitiva anche l'ultimo dei quattro killer di Sergio Buccolini, il giocattolaio ucciso a Roma nel 2001.tag24

Irreperibile da mesi, arrestata la donna di Augusta che voleva “truffare” un uomo di Viagrande - ACIREALE – Era stata arrestata per estorsione lo scorso ottobre, la 54enne originaria di Augusta che, dopo aver adescato online un uomo di Viagrande e aver instaurato una relazione sentimentale con lu ...newsicilia