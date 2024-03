Iran | vittoria e primo posto! Taremi ci mette ancora lo zampino

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 26 marzo 2024) L’vince in casa del Turkmenistan 0-1 grazie alla rete di Ghayedi. Mehdigioca titolare e non segna, ma anche in questa partita riesce a dare il suo contributo. DECISIVO – Mehdiha ritrovato la titolarità con la maglia dell’e proprio come nell’ultima partita ha realizzato un assist, stavolta decisivo per lafinale 0-1 in casa del Turkmenistan. Decisivo il gol di Ghayedi realizzato nei secondi finali deltempo, su assist proprio del prossimo attaccante dell’Inter.è rimasto in campo per tutta la partita senza essere sostituito. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...