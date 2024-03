Irama annuncia la data evento all’Arena di Verona

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di martedì 26 marzo 2024) Un concerto speciale in unasenza repliche:il prossimo 15 maggio torna ad esibirsi live in uno dei contesti più suggestivi per la musica italiana, l’Arena di. Uno show unico, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, in cui l’artista, nella grandezza dell’anfiteatro, si esibirà per la prima volta dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con “Tu no”, brano in gara quest’anno. Con 47 dischi di platino, 4 dischi d’oro con quasi due miliardi di streaming e oltre 900 milioni views per i suoi video,partecipa al Festival di Sanremo 2024 con “Tu no“, raccontando il senso di mancanza e quello della distanza nel significato più ampio del termine. Una dedica a uno stato d’animo complesso, dalle mille implicazioni e sfaccettature, che ognuno può declinare sulla propria esperienza di vita personale. ...