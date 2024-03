Investito da fiammata di ritorno | operaio di 54 anni ustionato al volto e alle braccia | è grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) Palestro, 26 marzo 2024 – Stava caricando delle polveri all’interno di un reattore quando, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, è statoda unadi. Undi 54è rimastoquesta mattina poco prima delle 9 all’interno dello stabilimento Bernett di Palestro, azienda che opera nel settore dei preparati farmaceutici. L’uomo, che ha riportato ustioni al, è stato trasferito con l’elisoccorso al Centro grandi ustionati dell’ospedale Niguarda dove è stato ricoverato in codice giallo. L’uomo non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori di Ats cui spetterà il compito di ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.