Investita e uccisa nel 2016 | ma il tribunale nega un processo Ora una sentenza dà ragione al papà di Stefanie “L’auto andava oltre i limiti”

(Di martedì 26 marzo 2024) “Com’è possibile che due ragazzi in bicicletta siano investiti e uccisi e non venga nemmeno fatto un? Si sarebbe dovuto tenere anche sefosse andata a cinquanta all’ora. Per sette anni e mezzo non ci hanno ascoltato. Ma adesso abbiamo la prova e una: viaggiava a novanta chilometri all’ora”. Canzio Ravasi, milanese residente a Cermes, in Alto Adige, è un padre che non sa darsi pace. Non solo per la morte della figlia, travolta da una Volkswagen a 21 anni nel, ma per l’impossibilità di avere giustizia. Ha impugnato per due volte le archiviazioni, ha denunciato senza esito per presunti depistaggi i vigili urbani, nel 2020 si è perfino incatenato davanti aldi Milano: “Sono un padre disperato”, aveva detto. Qualche settimana fa ha scritto a ...