Intesa Sp punta 120 miliardi sulle imprese

(Di martedì 26 marzo 2024) Il nuovo piano per sostenere gli investimenti delle Pmi. Finanziamenti e servizi chiavi in mano per l'accesso al progetto Transizione 5.0 del governo

Tra poche ore torna in campo la squadra di Inzaghi , che ritrova due certezze fra Difesa e attacco. Di seguito quelle che dovrebbero essere le probabili scelte nerazzurre per Inter-Verona . – Andrea ... (inter-news)

La Lombardia punta sulle bocce per una vecchiaia attiva e inclusiva: “Faremo le Olimpiadi delle Rsa” - Protocollo d’Intesa tra Pirellone e Federazione per promuovere la cultura sportiva di questa disciplina, molto conosciuta e praticata: sono 9.700 i tesserati in regione ...ilgiorno

Nola, Luoghi del Cuore: al via il restauro di Santa Maria Jacobi finanziato da FAI e Intesa Sanpaolo - Nola, 25 Marzo – La chiesa di Santa Maria Jacobi in Nola (NA) tornerà a essere ammirata in tutta la sua bellezza. Prende il via oggi l’intervento di restauro conservativo della parete affrescata centr ...sciscianonotizie

Milan, clausola shock per Gyokeres: quanto conterà il fattore Ibra - Viktor Gyokeres ha clausola rescissoria da 100 milioni. Leao e ancora di più Ibra potrebbero essere decisivi per trovare l’Intesa con lo Sporting Lisbona. Cercasi punta disperatamente. Questo potrebbe ...notiziemilan