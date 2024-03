Inter | Zhang presiede Cda da Nanchino | primo semestre in utile | tutti i dati

(Di martedì 26 marzo 2024) Il Consiglio di Amministrazione dell’, presieduto dal presidente Stevenin video collegamento da, ha approvato i risultati per ildella stagione in corso, che hanno registrato unnetto consolidato di 22,3 milioni di Euro, da confrontare con una perdita netta pari a 63,5 milioni di Euro per l’anno precedente, con un incremento di 85,8 milioni di Euro. Tale risultato è trainato da un aumento dei ricavi, pari a 265,4 milioni di Euro, in crescita del 34,6% ovvero di 91,8 milioni di Euro rispetto allo stesso periodo di riferimento, accompagnato da una sostanziale stabilizzazione dei costi. L’incremento è stato guidato dalle operazioni di mercato della sessione estiva 2023, pari a 41,7milioni di Euro. Sono, inoltre, cresciuti i valori dei diritti ...

