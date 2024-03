Inter | fissata ripresa allenamenti! Attesa per Acerbi – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

L'non si allenerà quest'oggi agli ordini di Simone Inzaghi. Giàladegli: intanto c'èper la sentenza su – L'edsono indella sentenza del Giudice Sportivo relativa alla vicenda legata ai presunti epiteti razzisti rivolti a Juan Jesus. Inzaghi quest'oggi, secondo quanto riferito da Sky Sport, ha concesso una giornata di riposo alla squadra. Appuntamento a domani per ladegli, quindi, attenderà la sentenza da casa sua.