Inter | con l’Empoli senza Acerbi? I numeri senza il difensore

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 26 marzo 2024) L’è in attesa di conoscere il verdetto del Giudice Sportivo per il caso-Juan Jesus. In caso di squalifica ilsalterebbe la sfida di lunedì contro. Qualiper la squadrail– L’, in questa stagione, ha dovuto rinunciare adcausa infortuni per 8 gare fra campionato e coppe. In altre quattro occasioni ilè partito dalla panchina. In tutte le 8 occasioni in cuinon è potuto scendere in campo l‘ha sempre vinto, confermando la solidità difensiva e la bontà della rosa allenata e portata ad altissimo livello da Inzaghi. Per la sfida contro...