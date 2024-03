Inter | Acerbi non ha parteciato all’allenamento di oggi in attesa della sentenza

Il TG di Inter-News.it torna anche in questa stagione, in formato Flash! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, ... (inter-news)

L’Inter non si allenerà quest’oggi agli ordini di Simone Inzaghi. Già fissata la ripresa degli allenamenti: intanto c’è Attesa per la sentenza su Acerbi Attesa – L’Inter ed Acerbi sono in Attesa ... (inter-news)