Intelligenza artificiale e deficienza naturale

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 26 marzo 2024) Per la prima volta non sapevo di cosa scrivere questa settimana, poi sono giunti in mio soccorso prima l’amico Lorenzo Motta e subito dopo Elon Musk: il primo mi ha segnalato il Tweet del secondo in cui afferma che “L’anno prossimo l’IA sarà probabilmente più intelligente di ogni singolo essere umano. Dal 2029 l’IA sarà probabilmente più intelligente di tutti gli esseri umani messi insieme”. Non mi starò a dilungare sul fatto che sarebbe interessante mettersi d’accordo sul significato del termine “”. Un dato di fatto che può tornare a vantaggio di Musk permettendogli di potere sempre affermare: “In realtà non intendevo questo". Piuttosto vorrei sottolineare alcuni dettagli tecnico-scientifici e altri di semplice buonsenso. Partiamo dai primi. Se la capacità di elaborazione di un cervello è legata al numero di connessioni, allora le attuali IA ne hanno ...