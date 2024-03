Insolvenza | nella Bergamasca un’azienda su quattro è a rischio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 26 marzo 2024) Bergamo. A Bergamo quasisuè a: lo indica un’indagine realizzata dalla piattaforma “Business Scan” della milanese SevenData, specializzata in marketing, che ha analizzato diversi parametri economici, andando in questo modo a comporre un rating per ogni singola realtà imprenditoriale del territorio. Tante le problematiche con cui gli imprenditori devono fare i conti in questo periodo economico: dall’innalzamento dei tassi di interesse all’innalzamento dei costi energetici, fino alle difficoltà di esportazione in determinati Paesi a causa del conflitto in Ucraina. In un contesto del genere non poteva che emergere un dato peggiorativo rispetto alla stessa analisi di 24 mesi fa: in base ai dati raccolti, infatti, sono complessivamente 72.680 (il 28% del totale, un punto in meno ...