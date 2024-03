Inseguire gli animali selvatici è reato | cosa si rischia e come comportarsi

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 26 marzo 2024) Spesso si pensa che glisiano un pericolo per gli uomini, ma sempre più frequentemente siamo proprio noi a costituire un danno per loro. La conferma arriva dai video che spuntano sui social. Si vedono infattiimpauriti inseguiti da macchine e da persone per il semplice...